Αλεξανδρούπολη: Αυτοκίνητο έπεσε σε παγκάκι και έριξε γυναίκα στη θάλασσα (εικόνες)

Αστυνομικός βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει την άτυχη γυναίκα.

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας, στην παραλιακή της Αλεξανδρούπολης.

Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο κι έπεσε πάνω σε παγκάκι, στο οποίο καθόταν αμέριμνη μία κοπέλα, η οποία κατέληξε στη θάλασσα!

Ο 38χρονος αστυνομικός, Παύλος Γκουμουσίδης, δεν δίστασε ούτε στιγμή κι έπεσε στο νερό για να σώσει την κοπέλα.

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο και παρέλαβαν τόσο την κοπέλα που έπεσε στη θάλασσα όσο και την οδηγό του αυτοκινήτου. Η πρώτη διαπιστώθηκε πως δεν έφερε σοβαρά τραύματα, ενώ η οδηγός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και οι γιατροί διέγνωσαν επίσης κάταγμα στο δεξί πόδι της.

