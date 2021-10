Ζάκυνθος

Ζάκυνθος - Ντίμης Κορφιάτης: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του επιχειρηματία

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος επιχειρηματία στη Ζάκυνθο.

Από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία σε βάρος 54χρονου Ντίμη Κορφιάτη και η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 53χρονου και 43χρονου πράξεις που έλαβαν χώρα πρωινές ώρες της 7ης Μαΐου 2021 στη Ζάκυνθο.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος πέντε ατόμων, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως και ενός άγνωστου δράστη για, κατά περίπτωση, συμμορία, ανθρωποκτονία με δόλο, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και κατά συρροή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, εμπρησμό, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, κλοπή και νομοθεσία περί όπλων.

Πρόκειται για τον έναν από τους δύο φυσικούς αυτουργούς, της δολοφονίας Κορφιάτη. Είναι ο ίδιος που ένα χρόνο πριν – στις 9 Ιουνίου είχε σκοτώσει τη σύζυγο του επιχειρηματία, κατά τη διάρκεια απόπειρας δολοφονίας του ίδιο του Κορφιάτη.

DNA του δράστη βρέθηκε στους κάλυκες, τους οποίους είχαν συλλέξει από τη σκηνή του εγκλήματος κορφιάτη.

Οι υπόλοιποι τέσσερις που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, δεν σχετίζονται άμεσα με τη δολοφονία Κορφιάτη. Τα DNA και τα αποτυπώματά τους βρέθηκαν σε αντικείμενα, όπλο, ρούχα και πλαστές πινακίδες, τα οποία εντόπισαν οι Αρχές σε μία αποθήκη στον Πύργο Ηλείας. Αυτή η αποθήκη είχε παραχωρηθεί στον φερόμενο ως δολοφόνο από κάποιο συγγενικό πρόσωπο.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες της 7ης Μαΐου 2021, δύο άγνωστοι δράστες εισήλθαν σε επιχείρηση στη Ζάκυνθο όπου πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα τον 54χρονο, ενώ από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε και ο 53χρονος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν εντός της επιχείρησης.

Εξερχόμενοι οι δράστες πυροβόλησαν και εναντίον του 43χρονου, ο οποίος βρισκόταν εξωτερικά της επιχείρησης.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης διενεργήθηκε εξειδικευμένη έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία καθώς και εργαστηριακά δεδομένα που προέκυψαν από την ανάλυση ευρημάτων.

Συγκεκριμένα, από τις αρχικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στον χώρο του εγκλήματος κάλυκες, βολίδες και θραύσματα βολίδων πολεμικού τυφεκίου και σε αγροτεμάχιο καμένο αυτοκίνητο, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και δύο πολεμικά τυφέκια, τύπου «Kalashnikov», τα οποία βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος.

Από τις επακόλουθες έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κλεμμένο αυτοκίνητο, κλεμμένη δίκυκλη μοτοσικλέτα, δύο πολεμικά τυφέκια τύπου «Kalashnikov», τρεις γεμιστήρες, 81 φυσίγγια, ζευγάρι πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και είδη ένδυσης μοτοσικλέτας.

Από την περαιτέρω συνδυαστική μελέτη του προανακριτικού υλικού που συγκεντρώθηκε, προέκυψε η εμπλοκή ως φυσικών αυτουργών ενός ημεδαπού, έγκλειστου σε κατάστημα κράτησης και ενός άγνωστου δράστη, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον τέσσερα άτομα, από τα οποία τα δύο είναι έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης.

Υπενθυμίζεται ότι την 7η Ιουνίου 2021, είχε εξιχνιαστεί η υπόθεση ανθρωποκτονίας σε βάρος 37χρονης, συζύγου του 54χρονου, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του, πράξεις που έλαβαν χώρα την 9η Ιουνίου 2020 στη Λιθακιά Ζακύνθου.

Σημειώνεται ότι όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

