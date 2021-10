Φθιώτιδα

Κύκλωμα κοκαΐνης στη Στυλίδα: Προφυλακιστέος ο λιμενικός

Στη φυλακή ο 47χρονος λιμενικός για την υπόθεση του κυκλώματος κοκαϊνης στη Στυλίδα. Τι δήλωσαν οι δικηγόροι του.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 47χρονος λιμενικός για την υπόθεση του κυκλώματος κοκαΐνης στη Στυλίδα, με τη σύμφωνη γνώμης Ανακρίτριας και Εισαγγελέα.

Την απόφαση έκριναν ως υπερβολική οι συνήγοροι υπεράσπισης καθώς υποστήριξαν ότι πρόκειται για απλό χρήστη και όχι για διακινητή. «Ότι έγινε έγινε μεταξύ μιας παρέας φίλων και συγγενών…», είπε ένας εκ των συνηγόρων του Λιμενικού.

Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, οι τέσσερις που απολογήθηκαν σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως και ένας ακόμη 41χρονος που είχε αφεθεί από την αρχή ελεύθερος με προφορική εντολή Εισαγγελέα.

Για την συγκεκριμένη υπόθεση είχε αναφερθεί ο ηθοποιός, Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος αρνήθηκε πως έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή.

