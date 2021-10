Μεσσηνία

Κυπαρισσία: στη φυλακή ο 39χρονος για τη δολοφονία της Μόνικα

Ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της γυναίκας που βρέθηκε τσιμεντωμένη στην αυλή το σπιτιού της, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Προηγήθηκε η μαραθώνια απολογία του 39χρονου, ο οποίος είχε παραδοθεί στο αστυνομικό τμήμα του αεροδρομίου του Αϊντζχόφεν, στην Ολλανδία.

Η σορός της Μόνικα είχε βρεθεί στην αυλή του σπιτιού του, «τσιμεντωμένη» το περασμένο καλοκαίρι και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψή του από τις ελληνικές Αρχές. Είχε επίσης διαπιστωθεί ότι, στο παρελθόν ο 39χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Πριν από 11 μήνες η άτυχη Μόνικα Γκιους είχε πάει στο νοσοκομείο της Κυπαρισσίας σε άσχημη κατάσταση, ώστε να την περιθάλψουν οι γιατροί. Εκμυστηρεύτηκε στους ασθενείς πως ο τότε σύντροφός της και βασικός ύποπτος την κακοποιούσε. Στη συνέχεια όταν εκείνος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο προκλήθηκε ένταση.

