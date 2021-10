Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εξώδικο από την ΠΟΘΑ για την απαγόρευση της μουσικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζητείται από τους αρμοδίους η δημοσιοποίηση των μελετών, σύμφωνα με τις οποίες η απαγόρευση μουσικής κρίθηκε απαραίτητη.

Εξώδικο προς τους αρμόδιους υπουργούς και τον ΕΟΔΥ έστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, με αφορμή την απαγόρευση της μουσικής στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ως μέτρα για τον περιορισμό της διασπορά του Covid19.

Συγκεκριμένα, ζητείται από τους αρμοδίους η δημοσιοποίηση των μελετών, σύμφωνα με τις οποίες ένα τέτοιο μέτρο κρίθηκε απαραίτητο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετά από τα τελευταία μέτρα που επιβλήθηκαν στην Θεσσαλονίκη για τον περιορισμό της μετάδοσης του Covid19, που αφορούν αποκλειστικά την απαγόρευση της μουσικής, αλλά και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ότι πρέπει να απαγορευθεί καθολικά η μουσική, αν και θα πραγματοποιηθούν άλλες επετειακές εκδηλώσεις, ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος, η Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδας, το Σωματείο Τεχνικών Απασχολούμενων σε Ζωντανές Οπτικοακουστικές Εκδηλώσεις και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος - Ακροάματος απέστειλαν εξώδικο στον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. Στυλιανίδη με το οποίο του ζητείται να προσκομίσει τις μελέτες σύμφωνα με τις οποίες η μουσική αποτελεί την κύρια εστία υπερμετάδοσης. Η κυβέρνηση δεν δείχνει να καταλαβαίνει ότι κάθε αντίστοιχη απαγόρευση οδηγεί στην ανεργία εκατοντάδες εργαζόμενους. Παράλληλα, με την πρακτική των τοπικών lockdown, ενώ απαγορεύει στους εργαζόμενους να δουλέψουν, δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να τους αποζημιώσει.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος - Ακροάματος ζητά τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν ότι τα οφέλη για την δημόσια υγεία από τα εν λόγω μέτρα είναι αντίστοιχα της καταστροφής που προκαλούν στον κλάδο. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποδειχτεί ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον Πολιτισμό ως τον εύκολο στόχο για να καλύψει την ανεπάρκειά της να προστατέψει τη δημόσια υγεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυπαρισσία: στη φυλακή ο 39χρονος για τη δολοφονία της Μόνικα

Μένιος Φουρθιώτης: Αποφυλακίστηκε με όρους

Επίθεση με βιτριόλι – 40χρονος: Είχα ερωτική σχέση με την κατηγορούμενη