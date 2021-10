Ηλεία

Ηλεία: Γιαγιά πυροβόλησε τον ληστή της (βίντεο)

Απίστευτο περιστατικό σε χωριό της Ηλείας. Ηλικιωμένη πυροβόλησε και τραυμάτισε άνδρα που μπήκε στο σπίτι της για να την ληστέψει.

Εμφανώς τρομαγμένη μίλησε στα ΜΜΕ μια ηλικιωμένη από την Ηλεία η οποία έπεσε θύμα ληστείας και πυροβόλησε τον δράστη με αεροβόλο για να σωθεί.

Το χρονικό της ληστείας

Η άτυχη γυναίκα μίλησε για το χρονικό της ληστείας αλλά και για τη στιγμή που πυροβόλησε τον δράστη που αργότερα συνελήφθη από την Αστυνομία σε γειτονικό χωριό. Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας εισήλθε από ανασφάλιστη πόρτα σε οικία ηλικιωμένης γυναίκας και όταν έγινε αντιληπτός από την παθούσα, της άσκησε σωματική βία και της αφαίρεσε την τσάντα της που περιείχε διάφορα έγγραφα και προσωπικά της αντικείμενα.

Την ίδια ημέρα ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου και σχηματίσθηκε σε βάρος του δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ληστεία.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού, κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου, οι οποίοι εντόπισαν άμεσα και συνέλαβαν τον δράστη.

Στον Εισαγγελέα ο συλληφθείς

Ο ληστής συνελήφθη σε χωριό του Πύργου Ηλείας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος της ηλικιωμένης για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, διότι πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο εναντίον του δράστη τραυματίζοντάς τον στο χέρι.

Πηγή: ilialive.gr

