Ιωάννινα

Γιάννινα - Πυροσβεστική: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Απομακρύνθηκαν 8 ένοικοι από διπλανά διαμερίσματα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Γεωργίου Μυλωνά, στα Γιάννενα.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν μετά από συντονισμένες προσπάθειες να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα διαμερίσματα.

Πριν όμως γίνει αυτό χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν 8 ενοίκουw από διπλανά διαμερίσματα και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

