Ηλεία

Γιαγιά που πυροβόλησε ληστή: “Ήμουν σε απόγνωση”, λέει στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστική μαρτυρία από την 87χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Η 87χρονη που πυροβόλησε τον ληστή που την απειλούσε, σε χωριό της Ηλείας, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, υπογραμμίζοντας πως δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

Όπως είπε η 87χρονη, είχε δεχθεί αμέτρητες ενοχλήσεις από δύο αδέρφια Ρομά, τους οποίους είχε καταγγείλει στην Αστυνομία και είχε προειδοποιήσει πως θα τους πυροβολούσε.

Όταν ο δράστης εισήλθε από ανασφάλιστη πόρτα στο σπίτι της ηλικιωμένης, με σκοπό να της αρπάξει την τσάντα, έγινε αντιληπτός από την ίδια. Τότε πήρε ένα αεροβόλο που είχε στο σπίτι και τον σημάδεψε. Εκείνος προσπάθησε να την αφοπλίσει, την χτύπησε με ξύλο στο πρόσωπο, δίπλα στο δεξί μάτι. Η ηλικιωμένη πυροβόλησε και τον χτύπησε στο μπράτσο.

«Τους είχα προειδοποιήσει. Θα σας ντουφεκίσω… Κουράστηκα, δεν άντεχα άλλο», είπε στον Γιώργο Παπαδάκη.

Σε βάρος της ηλικιωμένης έχει σχηματιστεί δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ ο δράστης συνελήφθη από την Αστυνομία. «Κάτσε να ζω μέχρι το δικαστήριο…», είπε η 87χρονη, που έπειτα από 40 χρόνια στο Τορόντο του Καναδά, ήρθε να πεθάνει στα χώματά της, όπως σημείωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας: η πρόθεση της κατηγορούμενης ήταν να σκοτώσει

Καιρός - Αρνιακός: Βροχές και χαλάζι στα δυτικά της χώρας (βίντεο)

Ιακωβίδης στο “The 2Night Show”: Έχω δεχθεί bullying (βίντεο)