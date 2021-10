Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη Έλληνα που καταζητείτο για μεταφορά 1,7 τόνων κοκαΐνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε 35χρονο στη Θεσσαλονίκη, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των γαλλικών Αρχών.

Καταζητούμενος στη Γαλλία για εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση που μετέφερε με ιστιοφόρο 1,7 τόνους κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική σε παραθαλάσσια περιοχή της Νότιας Γαλλίας, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για 35χρονο Έλληνα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των γαλλικών Αρχών.

Η μεταφορά της συγκεκριμένης ποσότητας κοκαΐνης είχε γίνει τον Ιούνιο του 2017 και για την υπόθεση είχαν συλληφθεί έντεκα άτομα, διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ αυτών και Έλληνες. Από τις έρευνες των γαλλικών Αρχών προέκυψε ότι η ίδια εγκληματική ομάδα είχε προσπαθήσει, με τον ίδιο τρόπο, να εισάγει στη Γαλλία μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, κατά τα έτη 2016 έως 2018.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, ο ρόλος του 35χρονου καταζητούμενου αφορούσε τη «στρατολόγηση ατόμων για τις επίμαχες "αποστολές" μέσω θαλάσσης», ενώ ο ίδιος φέρεται να έχει συγγενική σχέση με ένα εκ των ηγετικών στελεχών του κυκλώματος.

Ο καταζητούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων Προσώπων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ύστερα από συνεργασία αστυνομικών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες που αφορούν την έκδοσή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας: η πρόθεση της κατηγορούμενης ήταν να σκοτώσει

Γιάννινα - Πυροσβεστική: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα

Γιαγιά που πυροβόλησε ληστή: “Ήμουν σε απόγνωση”, λέει στον ΑΝΤ1 (βίντεο)