Αιτωλοακαρνανία

Τροχαίο δυστύχημα στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι (εικόνες)

Τραγική κατάληξη για επιβάτη του οχήματος είχε η πτώση του στο κανάλι.

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία σημειώθηκε στο Αγρίνιο.

Νεκρή ανασύρθηκε μία 83χρονη, ενώ ο 85χρονος σύζυγος της είναι ελαφρά τραυματίας.

Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Τρίτης στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τη Γουριώτισσα με τα Όχθια όπου το Ι.Χ. φορτηγάκι, τύπου κλούβας, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε αρδευτικό αυλάκι. Το όχημα κατευθύνονταν προς Αγρίνιο , τόπος κατοικίας των ηλικιωμένων.

Σήμανε συναγερμός και ακολούθησε κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής για τους απεγκλωβισμούς.

Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της ενώ ο άνδρας-οδηγός του οχήματος- με ελαφρά τραύματα. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος της 83χρονης.

Για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος ενεργείται έρευνα απο την αστυνομία που σχηματίζει την προβλεπόμενη δικογραφία ενώ απο τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει εμπλοκή αλλου οχήματος.

Πηγή: agrinionews.gr

