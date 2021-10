Ηράκλειο

Σεισμός στην Κρήτη: Έφτασαν οι πρώτοι οικίσκοι για τους σεισμόπληκτους

Οι περισσότεροι θα στηθούν στον χώρο που προετοιμάζεται, απέναντι από το εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου, ενώ οι υπόλοιποι έχουν φτάσει ήδη στη Βόνη.

Έφτασαν στο Ηράκλειο, από τον Πειραιά, οι πρώτοι 34 οικίσκοι που θα φιλοξενηθούν οι σεισμόπληκτες οικογένειες. Οι 26 από αυτούς θα στηθούν στον χώρο που προετοιμάζεται, απέναντι από το εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου, ενώ οι υπόλοιποι 8 έχουν φτάσει ήδη στη Βόνη σε οικόπεδο του δήμου, όπου οι εργασίες συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς, προκειμένου να μπορέσουν να εγκατασταθούν οι οικίσκοι.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας του δήμου Μινώα Πεδιάδος, Κώστα Αραβιάκη, οι οικίσκοι θα επιχειρηθεί να είναι έτοιμοι το συντομότερο δυνατό, για να εγκατασταθούν οι σεισμόπληκοι.

«Η υποδομή που χρειάζεται, για να εγκατασταθούν οι οικίσκοι, απαιτεί μια σειρά εργασιών που αφορούν την ύδρευση, την αποχέτευση, το ρεύμα, αλλά και τσιμέντο που πρέπει να πέσει για να στηριχθούν» ανέφερε ο κ. Αραβιάκης. Επισήμανε ότι έχουν τη δέσμευση του εργολάβου ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό, ούτως ώστε να περιοριστεί όσο γίνεται το διάστημα αναμονής των πληγέντων, που μέχρι και σήμερα ζουν είτε σε σκηνές, είτε σε κλειστά γυμναστήρια όπου έχουν τοποθετηθεί κρεβάτια, είτε σε ξενοδοχεία και σπίτια μέσω του προγράμματος «Εστία».

Ο κ. Αραβιάκης τόνισε ότι η άφιξη των οικίσκων είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, ενώ πρόσθεσε ότι οι 34 που έφτασαν σήμερα είναι μόνο οι πρώτοι «καθώς, όσο περνάει ο καιρός, θα φτάνουν κι άλλοι, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πληγείσες οικογένειες». Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας του δήμου Μινώα Πεδιάδος, οικίσκοι θα τοποθετηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, σε όποιον χώρο και σε όποιον οικισμό κριθεί απαραίτητο, με βάση τις ανάγκες που θα προκύπτουν.

