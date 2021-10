Δωδεκανήσα

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: Ξεκλειδώνουν τα κινητά τηλέφωνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έτοιμα να… μιλήσουν είναι τα κινητά τηλέφωνα του θύματος και του αυτόχειρα θύτη. Τι έδειξαν οι κάμερες.

Άρση του απορρήτου και έλεγχο των κινητών του δράστη της γυναικοκτονίας της Ντόρας στη Ρόδο και της ίδιας αιτήθηκαν οι επιτελείς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, οι οποίοι ερευνούν την υπόθεση. Από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ζητήθηκε επίσης

Οι τέσσερις ηλεκτρονικές συσκευές είναι απενεργοποιημένες, για την πρόσβαση σ’ αυτές απαιτούνται κωδικοί και στόχος της έρευνας είναι να αποκλειστεί το ενδεχόμενο γνώσεως ή συμμετοχής καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο έγκλημα τρίτου προσώπου με τον πλέον επίσημο τρόπο.

Η δεύτερη καραμπίνα που κατείχε ο 40χρονος δολοφόνος της 31χρονης εκπαιδευτικού, παρέδωσε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου ο πατέρας του, ενώ οι αστυνομικοί τελούν σε αναμονή για την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών εξετάσεων που έχουν παραγγελθεί και των εργαστηριακών εξετάσεων από την Σήμανση.

Από την ίδια έρευνα έχει προκύψει ότι η 10ετής άδεια κατοχής της κυνηγετικής καραμπίνας του δράστη δεν είχε ανανεωθεί από το 2015.

Σημειώνεται ότι τόσο το κινητό του τηλέφωνο όσο και το κινητό του θύματος θα εξεταστούν από στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι αστυνομικοί έχουν βρει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα έξω από την οικία του Μοίρα από το οποίο προκύπτει ότι την 14:57 ώρα σταθμεύει το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και κατεβαίνει κρατώντας έναν υπολογιστή παλάμης.

Την 14:58 ώρα βγαίνει από την οικία, μπαίνει ξανά στο αυτοκίνητο από την πόρτα του οδηγού και αναλαμβάνει την καραμπίνα από την πλευρά του συνοδηγού. Λίγα δευτερόλεπτα μετά βγαίνει ξανά και ανοίγει την πόρτα του συνοδηγού και αναλαμβάνει κάποιο αντικείμενο.

Την 15:21 φτάνουν στο σημείο συγγενείς του.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι: Παιδί περιπλανιόταν μόνο του στο δρόμο

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: Πέθανε 20χρονος στην Θεσσαλονίκη

“Άγριες Μέλισσες”: ανατρεπτικό επεισόδιο την Τετάρτη (εικόνες)