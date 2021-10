Ηράκλειο

Σεισμός στην Κρήτη: πάνω από 8.000 έλεγχοι σε κτίρια

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις καταστροφές στα κτίρια της σεισμόπληκτης περιοχής της Κρήτης.

Συνεχίστηκαν και σήμερα οι έλεγχοι και οι αυτοψίες από μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και Δημόσια κτίρια των πληγεισών περιοχών στους Δήμους Μίνωα - Πεδιάδας, Αρχάνων - Αστερουσίων, Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Οροπεδίου Λασιθίου, Γορτύνας, Χερσονήσου, Βιάννου, Φαιστού και Ιεράπετρας.

Στις πληγείσες περιοχές γίνεται αποτίμηση των ζημιών στα πληγέντα κτίρια (κατοικίες, δημόσια κτίρια, σχολικές μονάδες, κέντρα υγείας) από μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Μέχρι αυτήν την ώρα έχουν διεξαχθεί αυτοψίες σε 8.540 κτίρια εκ των οποίων 7.015 αφορούν σε κατοικίες.

Από αυτές οι 3.906 έχουν κριθεί μη κατοικήσιμες. Επίσης, έχουν ελεγχθεί 345 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων ακατάλληλοι είναι οι 180. Όσον αφορά τους ιερούς ναούς και τα δημόσια κτίρια, «κίτρινα» έχουν χαρακτηριστεί τα 211 από τις 498 αυτοψίες, ενώ σε 682 άλλα κτίρια (αποθήκες, στάβλους) τα 562 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα.

