Αχαΐα

Αντιεμβολιαστές έκαναν πικ νικ... στο κέντρο της Πάτρας (εικόνες)

Πρωτότυπη «καθιστική» διαμαρτυρία στον πιο πολυσύχναστο πεζόδρομο της πόλης

Είπαν «όχι» στο εμβολιασμό για τον κορονοϊό, με πικ νικ στην Ρήγα Φεραίου, περίπου 50 αντιεμβολιαστές της Πάτρας αφήνοντας άναυδους τους περαστκικούς.

Όπως, είχαν προαναγγείλει, το απόγευμα της Τετάρτης, αφού πραγματοποίησαν προσυγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου, προχώρησαν σε μια… πρωτότυπη «καθιστική» διαμαρτυρία στον πιο πολυσύχναστο πεζόδρομο της πόλης στρώνοντας τραπεζομάντηλα και απλώνοντας φαγητά.

Με αυτό τον τρόπο διαμαρτυρήθηκαν για τον διαχωρισμό των πολιτών και την εξαίρεσή τους από χώρους διασκέδασης.

