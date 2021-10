Ηλεία

Τροχαίο στον Πύργο - Νεκρός γνωστός γιατρός (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας νεκρός και τρεις σοβαρά τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του σοκαριστικού τροχαίου.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, στο Κατσικάρι του δήμου Πύργου, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο γνωστός οφθαλμίατρος, Αλέξης Κόρδας, που είχε διατελέσει αντινομάρχης και πρόεδρος του Πανηλειακού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τις συνθήκες του τροχαίου, όχημα του δήμου Πύργου συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ταξί, στο οποίο επέβαινε στη θέση του συνοδηγού ο Αλέξης Κόρδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατος του ήταν ακαριαίος.

Σε σοβαρή κατάσταση διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Πύργου τρία άτομα, τα οποία επέβαιναν στο όχημα του δήμου, και ο οδηγός του ταξί.

Πηγή: patrisnews

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Στύρα: Αρχαίος τάφος με νεκρούς, αγγεία και νομίσματα (εικόνες)

Γλυκά Νερά: κρίνεται οριστικά η επιμέλεια της μικρής Λυδίας (βίντεο)

Η κακοκαιρία “Αθηνά” χτυπά Κέρκυρα και Παξούς (εικόνες)