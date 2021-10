Σέρρες

Σέρρες: Μεγάλη χασισοφυτεία σε βουνό (εικόνες)

Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με δενδρύλλια ύψους 2,20 μέτρων!

Χασισοφυτεία, αποτελούμενη από 123 δενδρύλλια, εντόπισαν αστυνομικοί σε δασική έκταση και σε υψόμετρο 1400 μέτρων στο όρος Μπέλες, στις Σέρρες. Τα δενδρύλλια είχαν ύψος που έφτανε τα 2,20 μέτρα, ενώ στο ίδιο σημείο βρέθηκαν σύνεργα για την καλλιέργειά τους.

Δεν έγινε κάποια σύλληψη ενώ για την ταυτοποίηση των δραστών διεξάγεται έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών Σερρών.

Για την υπόθεση έχει αναρτηθεί βιντεοληπτικό υλικό στον λογαριασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο facebook.

