Εύβοια

Χαλκίδα: Νέες φυλακές για 1000 κρατούμενους

Εντός της επόμενης πενταετίας θα αναγερθεί το νέο Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας.

Εντός της επόμενης πενταετίας θα αναγερθεί το νέο Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας που θα έχει χωρητικότητα 1.000 κρατουμένων οι οποίοι εμπλέκονται αποκλειστικά σε εγκλήματα οικονομικής φύσεως.

Η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου, συνοδευόμενη από τον διευθυντή των φυλακών, Σπύρο Αθανασίου, επισκέφτηκε το χώρο όπου θα ανεγερθεί το νέο Κατάστημα Κράτησης.

Πρόκειται για έκταση 80 στρεμμάτων που τυγχάνει Δημόσιο ακίνητο καθώς αποτελεί τμήμα του Παλαιού Πεδίου Βολής Χαλκίδας.

Οι διαδικασίες έχουν ήδη προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό αφού ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες η εδαφολογική μελέτη, αμέσως αναλαμβάνει η Αρχαιολογική Υπηρεσία και τις μελέτες θα συντονίσει η Μονάδα Μελετών και Κατασκευών του ΓΕΕΘΑ (ΜΟΜΚΑ).

Η ανέγερση του νέου Καταστήματος Κράτησης θα συζητηθεί σύντομα στην Κυβερνητική Επιτροπή, ενώ το υπάρχον Κατάστημα Κράτησης θα αξιοποιηθεί και θα αποδοθεί προς χρήση στους κατοίκους.

«Εχουν γίνει οι πρώτες συζητήσεις για την ανάπλαση των φυλακών αυτών. Για να αποδοθούν τα 9 στρέμματα προς όφελος αποκλειστικά των πολιτών της Χαλκίδας», τόνισε σε δηλώσεις της η κ. Νικολάου.

H Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής συναντήθηκε στη συνέχεια με τη δήμαρχο Χαλκιδέων, Έλενα Βάκα, τον Περιφερειάρχη Στερεάς, Φάνη Σπανό, τον Αστυνομικό Διευθυντή Εύβοιας, Απόστολο Κουφό και τέλος με τον πατέρα Νικηφόρο από τη Μητρόπολη Χαλκίδας.

