Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν κοσμήματα, χρυσές λίρες και ομόλογα από σπίτι ηλικιωμένης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο Ελλήνων. Πώς έδρασαν οι κακοποιοί.

(φωτογραφία αρχείου)

Στην εξιχνίαση κλοπής από σπίτι ηλικιωμένης στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου-Ανάληψης, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος 2 Ελλήνων, ηλικίας 32 και 27 ετών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι παραπάνω μαζί με συνεργούς, εισήλθαν σε διαμέρισμα ηλικιωμένης στην περιοχή της Ανάληψης και αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε κοσμήματα, χρυσές λίρες και ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ένας εκ των δραστών, προσποιούμενος τον τεχνικό επιχείρησης ηλεκτρισμού έπεισε την ηλικιωμένη να μεταβούν από κοινού στο διαμέρισμά της.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Τρίτη δόση εμβολίου για τους άνω των 50 ετών

Οργή στην Τουρκία για Χαρδαλιά στις Οινούσσες

Νέα Στύρα: Αρχαίος τάφος με νεκρούς, αγγεία και νομίσματα (εικόνες)