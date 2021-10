Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με εγκατάλειψη ηλικιωμένης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Αναζητείται ο οδηγός του αυτοκινήτου που την παρέσυρε.

(φωτογραφία αρχείου)

Βαριά τραυματίστηκε 80χρονη πεζή, η οποία παρασύρθηκε, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, από ΙΧ αυτοκίνητο, στην οδό Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται.

Η 80χρονη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Τρίτη δόση εμβολίου για τους άνω των 50 ετών

Οργή στην Τουρκία για Χαρδαλιά στις Οινούσσες

Νέα Στύρα: Αρχαίος τάφος με νεκρούς, αγγεία και νομίσματα (εικόνες)