Φθιώτιδα

Λαμία: Τον σκότωσε με τσεκούρι

Το θύμα και ο φερόμενος ως δράστης δούλευαν εποχιακά στην περιοχή.

Δεν τα κατάφερε, τελικά, ο 30χρονος Πακιστανός που έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης από ομοεθνή του στο σπίτι όπου διέμεναν στο Μόδι του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας. Κατέληξε διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας από τα βαρύτατα τραύματα που έφερε στο κεφάλι.

Ο άτυχος άνδρας δούλευε εποχιακά στην περιοχή, όπως και άλλοι Πακιστανοί και διέμενε στο ίδιο σπίτι με τουλάχιστον άλλα έξι άτομα, ανάμεσά τους και ένας 37χρονος που φέρεται ως δράστης.

Το φονικό έγινε λίγο πριν τις 6 το πρωί της Πέμπτης (7/10), όταν ξέσπασε καυγάς μεταξύ των Πακιστανών. Όταν επενέβη η αστυνομία, εντόπισαν αιμόφυρτο με πολλά τραύματα και με ανοιγμένο κεφάλι τον 30χρονο ο οποίος και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας.

Από κει έφυγε επειγόντως για το Νοσοκομείο Λαμίας και στις 9 το πρωί εισήχθη στο χειρουργείο. Παρά τις πολύωρες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο νεαρός αλλοδαπός κατέληξε το ίδιο βράδυ, λίγο μετά τις 7.

Την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, που προχώρησε σε οκτώ προσαγωγές ομοεθνών του. Οι πέντε εξ αυτών ζούσαν στο ίδιο σπίτι με τον 30χρονο, όπως και ένας 37χρονος τον οποίο υπέδειξαν ως τον άνθρωπο που του έδωσε το δολοφονικό χτύπημα με το τσεκούρι στο κεφάλι.

Ο τελευταίος αμέσως μετά την πράξη που του καταλογίζουν οι άλλοι Πακιστανοί, εξαφανίστηκε και αναζητείται, όπως και ο ιδιοκτήτης των παραγκών που έμεναν οι αλλοδαποί

Όπως διαπιστώθηκε ουδείς εξ αυτών είχε νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή τους στη χώρα μας και κρατούνται για τη συγκεκριμένη παράβαση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Πηγή: lamiareport.gr

