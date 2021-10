Μαγνησία

Βόλος: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της ανήλικης

Βρέθηκε η αγνοούμενη μαθήτρια. Τα ίχνη της είχαν χαθεί την περασμένη Τρίτη.

Τέλος στην αγωνία της οικογένειας της 15χρονης μαθήτριας από τον Βόλο, που εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με το magnesianews η νεαρή μαθήτρια της Α’ Λυκείου βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης από αστυνομικούς της ασφάλειας Βόλου, σε δημόσιο χώρο της πόλης.

Η 15χρονη είναι καλά στην υγεία της και αμέσως μόλις εντοπίστηκε ενημερώθηκαν οι γονείς της, που προσέτρεξαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

Υπενθυμίζεται πως τα ίχνη της 15χρονης χάθηκαν την Τρίτη. Η νεαρή φέρεται ότι έπινε καφέ στην παραλία του Βόλου και γύρω στη μία μετά το μεσημέρι έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση, χωρίς να ειδοποιήσει την οικογένειά της.

Η μητέρα της δήλωσε την εξαφάνισή της στην Αστυνομία και από εκείνη τη στιγμή στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση εντοπισμού της νεαρής.

Πηγή: magnesianews.gr

