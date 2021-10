Φθιώτιδα

Φωτιά στο Μαρτίνο

Στις φλόγες δασική έκταση στην περιοχή του "Μοναχού".

Φωτιά, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέσπασε λίγο μετά τις 20.00 το βράδυ της Πέμπτης σε δασική περιοχή κοντά στο Μαρτίνο. Οι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή "βοήθησαν" τις φλόγες και χρειάστηκε άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με υδροφόρες του Δήμου Λοκρών και της Περιφέρειας Στερεάς επιχειρούν προκειμένου να να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Το θετικό, σύμφωνα με ενημέρωση που επικαλείται το lamianow, είναι πως η φωτιά που καίει στην περιοχή "Μοναχού" δεν έχει περάσει την ρεματιά και δεν υπάρχει, κοντά, οικισμός.

Πηγή:Lamianow.gr

