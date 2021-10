Καστοριά

Νέος Μητροπολίτης Καστοριάς ο Καλλίνικος Γεωργάτος

H Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέλεξε νέο Μητροπολίτη Καστοριάς τον αρχιμανδρίτη Καλλίνικο Γεωργάτο με 46 ψήφους.

Ο αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Αγγελόπουλος έλαβε 27 ψήφους.

Ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος, μέχρι σήμερα υπηρετούσε ως Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου.

Γεννήθηκε στην Έδεσσα, μεγάλωσε και αναπτύχθηκε μέσα σε περιβάλλον εκκλησιαστικό, συνοδευόμενο πάντοτε από την παρουσία του Μακαριστού Μητροπολίτου Εδέσσης Καλλινίκου.

Αποφοίτησε το 1986 από την παιδαγωγική ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης. Υπηρέτησε επτά χρόνια ως δάσκαλος σε σχολεία της Αθήνας και της περιφέρειας. Από μαθητής του Δημοτικού συνδέθηκε πνευματικά με τον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ιερόθεο, Ιεροκήρυκα τότε στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης. Και όταν ο Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος εξελέγη Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου ήλθε κοντά του. Από τότε εργάζεται στην Ιερά Μητρόπολη και συντελεί στην έκδοση της “Εκκλησιαστικής Παρέμβασης”.

Νωρίτερα η Ιερά Σύνοδος εξέλεγε τον νέο Μητροπολίτη Λαγκαδά.

