Νέος Μητροπολίτης Λαγκαδά ο Πλάτων Κρικρής

Ο Αρχιμανδρίτης Πλάτων Κρικρής είναι ο νέος Μητροπολίτης Λαγκαδά.



Ο Αρχιμανδρίτης Πλάτων Κρικρής είναι ο νέος Μητροπολίτης Λαγκαδά. Το πρωί της Παρασκευής συνεδρίασε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας όπου και τον εξέλεξε.

Το Σώμα της Ιεραρχίας μετά από μυστική ψηφοφορία, εξέλεξε τον Αρχιμανδρίτη Πλάτωνα Κρικρή νέο Μητροπολίτη Λαγκαδά με 55 ψήφους.

