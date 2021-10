Θεσσαλονίκη

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Εισαγγελική έρευνα για εγκληματική οργάνωση

Προκαταρκτική εξέταση για τα βίαια επεισόδια και τους ξυλοδαρμούς στη Θεσσαλονίκη, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών.



Προκαταρκτική εξέταση για τα πρόσφατα βίαια επεισόδια και τους ξυλοδαρμούς στη Θεσσαλονίκη, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Άγγελος Καμηλάρης, ζητώντας να διερευνηθούν, πέραν των ήδη ανοικτών δικαστικών ερευνών, σοβαρότερα αδικήματα, όπως αυτά της εγκληματικής οργάνωσης, με ναζιστικά και ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Η ενέργεια αυτή έρχεται ως συνέχεια της παραγγελίας που έδωσε πριν από δύο 24ωρα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας, ο οποίος, απευθυνόμενος προς του εισαγγελείς Αθηνών και Θεσσαλονίκης (περιοχές όπου εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα περιστατικά βίας), είχε ζητήσει να υπάρξει συνολική διερεύνηση αυτών επεισοδίων και να διακριβωθεί η τέλεση τυχόν βαρύτερης ποινικής απαξίας αδικημάτων, όπως είναι η συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης κ.ά.

Στην παραγγελία του ο κ. Πλιώτας ανέφερε ότι ήδη η δικαιοσύνη έχει παρέμβει για τα συγκεκριμένα περιστατικά, επισημαίνοντας όμως ότι υπάρχει "έδαφος και αφορμή" για περαιτέρω "δικονομική παρέμβαση, προς το σκοπό ελέγχου διακρίβωσης τυχόν βαρύτερης ποινικής απαξίας αξιοποίνων συμπεριφορών, μη καλυπτόμενων από τις ήδη ασκηθείσες ποινικές διώξεις".

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν μέχρι στιγμής για τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης αφορούν πλημμεληματικού χαρακτήρα πράξεις όπως διατάραξη κοινής ειρήνης, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, οπλοφορία κ.ά.

