Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Παράσυρση ηλικιωμένης από ΙΧ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει το βίντεο από την στιγμή που η γυναίκα παρασύρεται από το αυτοκίνητο. Αναζητείται ο οδηγός οποίος εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.



Σοκ προκαλεί η παράσυρση ηλικιωμένης γυναίκας, περίπου 80 ετών, χθες το απόγευμα, από αυτοκίνητο στην οδό Αγίων Πάντων, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, η ηλικιωμένη γυναίκα προσπάθησε να περάσει την Αγ. Πάντων, στο ύψος της οδού Θ. Σταυρού, από σημείο όπου δεν υπάρχει διάβαση.

Τότε, ένα ΙΧ αυτοκίνητο, χρώματος μπλε σκούρο, κινούμενο με κατεύθυνση προς τη Μοναστηρίου χτύπησε την ατυχή γυναίκα με σφοδρότητα και στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

«Ήμουν μέσα στο κατάστημά μου, όταν άκουσα ένα πολύ δυνατό θόρυβο, σαν να συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα. Είδα μια γυναίκα πεσμένη στο δρόμο. Δεν πρόλαβα να δω το αυτοκίνητο. Αμέσως προσέτρεξαν για βοήθεια περαστικοί και κλήθηκε το ΕΚΑΒ» αναφέρει στη Voria.gr μάρτυρας.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην Α΄Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας της ηλικιωμένης είναι σε πολύ κρίσιμη καθώς φέρει πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και το σώμα.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του οδηγού του οχήματος, ο οποίος χτύπησε την ηλικιωμένη και την εγκατέλειψε.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η Voria.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πρόκληση Ακάρ για τις Οινούσσες

Ενεργειακή κρίση - Μέτρα στήριξης: διπλάσια η επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα

Μίκης Θεοδωράκης: Στα Χανιά το μνημόσυνο του