Πάτρα: Ηλικιωμένη εγκλωβίστηκε και πέρασε όλη νύχτα στη βροχή (εικόνες)

Η γυναίκα παρέμεινε εγκλωβισμένη σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την ΕΜΑΚ.

Μια ηλικιωμένη που εξαφανίστηκε χθες το απόγευμα από το σπίτι της στο τέρμα της Νόρμαν απεγκλώβισαν οι ανδρες της 6ης ΕΜΑΚ.

Η 87χρονη Ν.Π. βρέθηκε σε απόκρημνο σημείο κοντά στο σπίτι της στην περιοχή του Δασυλίου της Πάτρας πίσω από ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Όλο το βράδυ παρέμενε εγκλωβισμένη σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, μέσα στη βροχή, μέχρι σήμερα το πρωί που εντοπίστηκε έχοντας τις αισθήσεις της από τους πυροσβέστες.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ. Η άτυχη ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα υποθερμίας ενώ άγνωστο παραμένει το πώς βρέθηκε πεσμένη στο συγκεκριμένο σημείο.

Αυτό είναι το σημείο πίσω από εγκαταλειμμένο σπίτι της Νόρμαν ,όπου έπεσε η ηλικιωμένη.





thebest.gr

