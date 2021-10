Ηράκλειο

Κρήτη - σεισμόπληκτοι: Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ οι πρώτες πληρωμές

Κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από τη μανία του Εγκέλαδου, είδαν τα πρώτα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Κυβερνητικό κλιμάκιο στα σεισμόπληκτα χωριά.

Κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε εκ νέου επίσκεψη σε πληγείσες από τον σεισμό περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Ζημιές, Χρήστος Τριαντόπουλος, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, μαζί με τους γενικούς γραμματείς Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμη Μπακογιάννη, και Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, βρέθηκαν νωρίτερα σε χωριά που έχουν υποστεί καταστροφές, τόσο στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος, όσο και στο Δήμο Αρχάνων-Αστερουσίων.

Συγκεκριμένα τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου επισκέφθηκαν τη Λιγόρτυνο, το Τεφέλι, το Πυράθι αλλά και τα Πάρτιρα, όπου είχαν τη δυνατότητα να συναντήσουν από κοντά και σεισμόπληκτους, οι οποίοι αναμένουν την εγκατάσταση τους σε οικίσκους τις επόμενες ημέρες, αλλά και τις αποζημιώσεις για να μπορέσουν μέσα στο επόμενο διάστημα να ξεκινήσουν την αποκατάσταση των περιουσιών τους.

Όπως ανέφερε κ. Τριαντόπουλος, για όσους ήδη έχουν κάνει αίτηση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr επιχειρείται από σήμερα να λάβουν τα πρώτα ποσά αποζημίωσης. Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό προσέθεσε ότι το πρώτο ποσό για περισσότερους από 400 πληγέντες θα είναι μεγαλύτερο από 5 εκατομμύρια ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στους οικίσκους και στις αίθουσες διδασκαλίας, ο κ. Τριαντόπουλος τόνισε ότι βρίσκονται σε στενή επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να δρομολογηθούν με σύντομες διαδικασίες οι εξελίξεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο στόχος είναι διττός. «Είμαστε σε στενότατη επαφή και με τους τοπικούς φορείς ώστε να πετύχουμε τον διττό στόχο που έχουμε θέσει και δεν είναι άλλος από τη στήριξη που θα πρέπει να φτάσει άμεσα σε αυτούς που τη δικαιούνται και ταυτόχρονα η αποκατάσταση να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν», είπε ο κ. Τριαντόπουλος.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Αθλητισμού επεσήμανε ότι οι πληγέντες από οικισμούς που ακόμη δεν έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα, δεν θα πρέπει να ανησυχούν, καθώς η προσθήκη όμορων δήμων και οικισμών θα γίνεται σταδιακά. «Υπάρχουν οικισμοί που δεν έχουν συμπεριληφθεί ακόμη στους πρώτους οικισμούς που οι γίνονται δεκτές οι αιτήσεις από την πλατφόρμα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει άγχος, καθώς βήμα -βήμα, με σωστό τρόπο και διαφάνεια, θα συμπεριληφθούν και αυτοί οι οικισμοί, προκειμένου να ενισχυθούν οι πληγέντες και αυτών των περιοχών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αυγενάκης, με την επισήμανση ωστόσο, ότι σε αυτή τη φάση και πριν ολοκληρωθεί το σεισμικό φαινόμενο, οι πληγέντες δεν μπορούν να κάνουν εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης.

«Μέχρι και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το πρώτο στάδιο χαρακτηρισμού ελέγχων των κτισμάτων. Ο δευτεροβάθμιος έλεγχος δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν σταματήσουν οι σεισμοί. Αν οι πληγέντες ξεκινήσουν εργασίες ανακατασκευής/συντήρησης, αυτές δεν θα καταγραφούν και δεν θα γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία. Η οικονομική ενίσχυση δίδεται από την Πολιτεία για να έχουν οι πληγέντες τη δυνατότητα να νιώσουν τη στήριξη και να καλύψουν πρώτες ανάγκες τους, όχι όμως να κάνουν επισκευές ή παρεμβάσεις, διότι αυτομάτως στη δεύτερη αποτύπωση που θα γίνει μετά που θα σταματήσει το φαινόμενο, δεν θα μπορούν οι ειδικοί να καταγράψουν τις ζημιές αυτές», προσέθεσε ο κ. Αυγενάκης.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην ”fast track” διαδικασία κατεδάφισης οικιών, που έχουν υποστεί ζημιές, «που υπό άλλες συνθήκες θα έπαιρνε μήνες», συμπληρώνοντας ότι με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η παρουσία της Πολιτείας είναι μόνιμη, «προκειμένου όλα να πάρουν το δρόμο τους και οι πολίτες να μη νιώθουν μόνοι».

Τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου, εκτός από την επίσκεψη σε χωριά που έχουν υποστεί καταστροφές, συμμετείχαν σε σύσκεψη στο Επιχειρησιακό Κέντρο στο Αρκαλοχώρι με τους δημάρχους των σεισμόπληκτων Δήμων, για τον περαιτέρω προγραμματισμό των κινήσεων ανακούφισης των πληγέντων και την πορεία υλοποίησης των μέτρων που ήδη έχουν δρομολογηθεί.

Αμέσως μετά τη σύσκεψη παραδόθηκαν 30 tablets, τα οποία θα φτάσουν σε οικισμούς για να μπορούν οι πληγέντες που δεν έχουν σχέση με την τεχνολογία, να βοηθηθούν να κάνουν τις αιτήσεις τους, ενώ η ΕΚΟ παρέχει δωρεάν καύσιμα στον Ερυθρό Σταυρό, τη Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου -Καστελίου και Βιάννου, όπως και στην Εθελοντική Ομάδα “Φίλιος Ζευς”.

ΥΠΟΙΚ: Πίστωση 5,42 εκατ. ευρώ σε 414 δικαιούχους

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, αναφέρει πως: «με γνώμονα την ταχύτερη δυνατή αποζημίωση και στήριξη των πληγέντων από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Περιφέρεια Κρήτης, προχώρησε σήμερα, 8 Οκτωβρίου, στην καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων στους δικαιούχους Κρατικής Αρωγής.

Ειδικότερα, πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

389 δικαιούχων, ποσό 4.242.738,81 ευρώ ως προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής.

δικαιούχων, ποσό ως προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής. 270 δικαιούχων, ποσό 1.035.779,16 ευρώ ως αποζημίωση οικοσκευής.

δικαιούχων, ποσό ως αποζημίωση οικοσκευής. 35 δικαιούχων, ποσό 142.000 ευρώ έναντι επιχορήγησης σε επιχειρήσεις.

Έτσι, σε λιγότερο από δύο ημέρες από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για Κρατική Αρωγή στις σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης (arogi.gov.gr), έχει διατεθεί, ήδη, ποσό συνολικού ύψους 5.420.517,97 ευρώ στους πρώτους 414 πολίτες (μοναδιαίους Α.Φ.Μ.), που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους.

Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαριασμούς που έχουν δηλώσει στο myAADE (myaade.gov.gr) έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε τράπεζας. Η επεξεργασία των αιτήσεων και των στοιχείων που υποβάλλονται συνεχίζεται. Προοπτικά, με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αιτήσεων και των στοιχείων που υποβάλλονται, θα ακολουθήσουν νέες πληρωμές το επόμενο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα arogi.gov.gr ενεργοποιήθηκε προχθές, 6 Οκτωβρίου για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στα μέτρα στήριξης νοικοκυριών, ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη. Οι πληγέντες έχουν τη δυνατότητα, με μία μόνο αίτηση, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, να ζητήσουν τη χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε πρώτη φάση, η πλατφόρμα arogi.gov.gr δέχεται αιτήσεις για περιοχές των Δήμων Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών – Αστερουσίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης που έχουν πληγεί καθοριστικά από τον σεισμό, όπως αυτές καθορίζονται στις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Σε δεύτερη φάση η πλατφόρμα θα επεκταθεί, κατά τις επόμενες εβδομάδες, και για τους πληγέντες στις λοιπές περιοχές που έχουν χτυπηθεί από τον σεισμό, παράλληλα με την πρόοδο των αυτοψιών των αρμόδιων υπηρεσιών στις περιοχές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Νοεμβρίου 2021.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών αποδεικνύουν έμπρακτα, για ακόμη μια φορά, ότι ανταποκρίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πληγέντων συμπατριωτών μας. Με γνώμονα την ταχύτερη και μεγαλύτερη δυνατή ανακούφισή τους, ενεργούμε έγκαιρα, αποζημιώνουμε άμεσα και στηρίζουμε γενναία τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό στην Κρήτη.»

