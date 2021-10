Αχαΐα

Αχαΐα: Νεκρός οδηγός ΙΧ μετά από πτώση σε χαντάκι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό θάνατο βρήκε ο οδηγός, το αυτοκίνητό του οποίου κατέληξε σε χαντάκι βάθους 4 μέτρων.

Τραγικό τέλος βρήκε ένας 51χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, όταν το αυτοκίνητό του κατέληξε σε χαντάκι βάθους 4 μέτρων, στο Φράγκα Αχαΐας.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του αυτοκινήτου.

Την ώρα του δυστυχήματος το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω βροχόπτωσης. Το αυτοκίνητο φέρεται να είχε αναπτύξει ταχύτητα. Στο σημείο κλήθηκαν πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

πηγή: thebest.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νέος Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού και Νήσων ο Αμφιλόχιος Ρουσάκης

Ενεργειακή κρίση - Μέτρα στήριξης: “Πυρά” από την αντιπολίτευση

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Χωρίς φιλάθλους το ντέρμπι