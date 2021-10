Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Παραίτηση διοικητή νοσοκομείου μετά από καταγγελία για σεξιστική συμπεριφορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την παραίτηση ζήτησε και έλαβε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης. Για εκδικητική συμπεριφορά κάνει λόγο ο καταγγελλόμενος.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Την παραίτηση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Γ. Γεννηματάς” ζήτησε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μετά από καταγγελία για σεξιστική συμπεριφορά.

Μόλις έφθασε στα χέρια του, την Πέμπτη, η εγγραφή καταγγελία, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε την παραίτηση του κ. Κούτρα, ο οποίος την υπέβαλλε και έγινε άμεσα δεκτή.

Η καταγγελία διαβιβάστηκε στη συνέχεια στην Εισαγγελία.

Από την πλευρά του, πάντως, ο κ. Κούτρας υποστηρίζει πως πρόκειται για «εκδικητική συμπεριφορά» προς το πρόσωπό του, μετά από τις δύο προκαταρκτικές έρευνες που είχε ζητήσει.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 2324 νέα κρούσματα

Σεισμός στην Κρήτη: “Τρέμει” η γη στο Αρκαλοχώρι

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Χωρίς φιλάθλους το ντέρμπι