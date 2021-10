Δωδεκανήσα

Ρόδος: Φονική σύγκρουση μηχανής με απορριματοφόρο (εικόνες)

Η αντίδραση της μητέρας του νεαρού θύματος και τα πρώτα συμπεράσματα για τα αίτια.

Ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου προσέφυγε με αίτηση για την χορήγηση στοιχείων από την δικογραφία που έχει σχηματιστεί και ταυτόχρονα υπέβαλε δήλωση για την υποστήριξη της κατηγορίας η μητέρα του αδικοχαμένου σε τροχαίο δυστύχημα με απορριμματοφόρο 25χρονου Ροδίτη.



Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί Κυριακής 3.10.2021, στην επαρχιακή οδό Τσαΐρι – Αεροδρόμιο, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε το δίκυκλο που οδηγούσε ο 25χρονος με απορριμματοφόρο που την ώρα εκείνη έβγαινε από πρατήριο υγρών καυσίμων στον δρόμο διπλής κατεύθυνσης.

Στην αίτησή της η μητέρα αναφέρει ότι το τροχαίο δυστύχημα προκάλεσε το απορριμματοφόρο ιδιοκτησίας της ομόρρυθμης εταιρίας και ζήτησε να της χορηγηθεί το σχεδιάγραμμα, καθώς και όλη η μέχρι σήμερα σχηματισθείσα ενώπιον της Τροχαίας Ρόδου δικογραφία του άνω τροχαίου ατυχήματος, διότι προτίθεται να ασκήσει τα δικαιώματα της, αστικά και ποινικά.

Με την αίτησή της υπέβαλε και δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά το άρθρ. 82 Κ.Π.Δ. για τις παράνομες πράξεις του οδηγού του απορριμματοφόρου, της ιδιοκτήτριας ομόρρυθμης εταιρίας και παντός άλλου συνυπεύθυνου, που έλαβαν χώρα την 03η-10-2021 και είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματισθεί θανάσιμα ο γιός της Ευάγγελος Λεοντής του Θεοδώρου.

Αντίκλητο ως και πληρεξούσιο για την παραλαβή των αιτούμενων εγγράφων όρισε τους δικηγόρους κκ. Μηνά Τσέρκη, Στεφανία Κουλούμπρη, Επιστήμη Γιαρίμογλου και Αγγελική Πολίτη.

