Αλιβέρι: έδεσαν με αλυσίδα στην αυλή τον γιό τους

Φρίκη προκαλεί η υπόθεση που εκδικάστηκε στον Βόλο, με θύμα άνδρα με προβλήματα υγείας.

Η έλλειψη υποστηρικτικών δομών για την περίθαλψη ψυχικά ασθενών ήλθε για ακόμη μια φορά στην επικαιρότητα, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή του Αλιβερίου, με γονείς Ρομά, οι οποίοι είχαν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή του σπιτιού τους τον μεσήλικα γιο τους, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα. Χθες κάθισαν στο σκαμνί του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, κατηγορούμενοι για παράνομη κατακράτηση από κοινού για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το δικαστήριο τούς έκρινε ένοχους καταδικάζοντάς τους σε φυλάκιση τριών ετών με αναστολή, χρηματική ποινή 300 ημερήσιων μονάδων προς 2 ευρώ την ημέρα και σε περίπτωση που δεν καταβάλουν το παραπάνω αντίτιμο να εκτίσουν 10 μήνες φυλακή.

Στην κατάθεσή τους γαμπρός και ανιψιός της οικογένειας ανέφεραν πως τον φροντίζουν οι κατηγορούμενοι, όμως, μετά από ένα τροχαίο ατύχημα που είχε ο γιος τους πριν ενάμιση χρόνο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι και στο χέρι, η κατάστασή του χειροτέρεψε. Ήδη τον είχε εγκαταλείψει η σύζυγός του αφήνοντάς τον με 4 παιδιά, ενώ περιέγραψαν τη συμπεριφορά του άνδρα, λέγοντας πως παίρνει φάρμακα, καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, επιδεικνύοντας, επιπλέον, συχνά επιθετική συμπεριφορά σε παιδιά και ενήλικες.

Από την πλευρά της η κατηγορούμενη μητέρα ισχυρίστηκε ότι στο παρελθόν τον πήγαν σε κλινική για περίθαλψη, ενώ και τα παιδιά του τα ανέθρεψαν και τα πάντρεψαν οι ίδιοι, αφού ο γιος τους δεν ήταν σε θέση να το κάνει. Αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν λέγοντας πως ο γιος τους λαμβάνει ένα επίδομα 300 ευρώ τον μήνα, ενώ και η κατάστασή του είναι τέτοια που τις φυσικές του ανάγκες τις κάνει πάνω του… Ζήτησε συγγνώμη από το δικαστήριο και είπε ακόμα πως το παιδί διαμένει σε μια παράγκα στην αυλή του σπιτιού, η οποία διαθέτει εξωτερική τουαλέτα, όντας δεμένος με αλυσίδα μήκους 15 μέτρων, αλλά όταν κάνει κρύο τον φιλοξενούν εντός της οικίας τους. Καταλήγοντας ανέφερε πως ο γιος τους χρειάζεται βοήθεια. Ο δεύτερος κατηγορούμενος και πατέρας του θύματος, είπε πως του κάνει μπάνιο και του αλλάζει τα ρούχα, παραδεχόμενος πως ο γιος του βρίσκεται δεμένος στην αυλή του σπιτιού τους με αλυσίδα. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου κάλεσε τους κατηγορούμενους να βρουν λύση, καθώς το παιδί τους δεν είναι ζώο για να διαβιεί δεμένο με μια αλυσίδα και τους κάλεσε να απευθυνθούν στον εισαγγελέα.

Παραγγελία για ακούσια νοσηλεία

Μετά την καταδικαστική απόφαση του Αυτόφωρου οι γονείς του άνδρα κατέθεσαν αίτημα στην Εισαγγελία για ακούσια νοσηλεία, ενώ κινήθηκε και η διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει έρευνα από τις κοινωνικές υπηρεσίες για τις συνθήκες διαβίωσης του μεσήλικα.

Παρέμβαση των υπηρεσιών

Ο δικηγόρος του ζευγαριού των αθιγγάνων, Κώστας Γούσης, τόνισε πως το παιδί είναι ψυχικά άρρωστο, αντιμετωπίζει προβλήματα αλκοολισμού και τα τελευταία χρόνια προκαλεί προβλήματα στην κοινωνία του Βόλου, με επιθέσεις σε παιδιά, ενηλίκους και σε ομοεθνείς του. «Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα της αδιαφορίας των κοινωνικών υπηρεσιών να προστρέξουν σε βοήθεια και έχοντας φροντίσει οι γονείς για 50 χρόνια, θεώρησαν πως η λύση που έπρεπε να δώσουν ήταν να δέσουν με μια αλυσίδα το παιδί τις τελευταίες ημέρες στον χώρο της αυλής τους, ώστε να μην απομακρύνεται από το σπίτι και να προκαλεί προβλήματα σε τρίτους. Φυσικά η συμπεριφορά αυτή είναι ποινικά κολάσιμη. Αναγνώρισαν το λάθος τους και ζήτησαν συγγνώμη και ελπίζω η δίκη να είναι μια αφορμή, ώστε οι κοινωνικές υπηρεσίες να ασχοληθούν περισσότερο με τα προβλήματα των ανθρώπων που έχουν πραγματικά ανάγκη. Οι άνθρωποι θα πειθαρχήσουν σε αυτά που αποφάσισε η δικαιοσύνη, ήδη κατέθεσαν αίτηση στον εισαγγελέα για ακούσια νοσηλεία του παιδιού τους και ελπίζουν επιτέλους να μπει σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα για να τύχει της φροντίδας που χρειάζεται, καθώς οι ίδιοι στην ηλικία των 75 και 79 ετών αδυνατούν να συνεχίσουν να το φροντίζουν. Ο άνθρωπος είναι 50 – 55 ετών και τα τελευταία 30 με 35 χρόνια η κατάσταση είναι αυτή που παρουσιάζεται σήμερα. Έχει τέσσερα παιδιά τα οποία τα μεγάλωσαν οι παππούδες».

Θύματα αδιαφορίας

Γείτονας και συγγενής της οικογένειας ανέφερε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στη συνοικία του Αλιβερίου που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα και οι συγγενείς τους έχουν επανειλημμένα απευθυνθεί στην Αστυνομία και στις κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς, όμως, ανταπόκριση. Για το συγκεκριμένο περιστατικό υποστήριξε πως ο άνδρας, ήταν δεμένος, προκειμένου να μην κάνει κακό σε κάποιον, παραβιάζοντας οι γονείς του, ωστόσο, τον νόμο. Ζήτησε παρέμβαση από τις κοινωνικές υπηρεσίες, για να προσφερθεί βοήθεια και σε άλλα άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα και δεν έχουν την κατάλληλη στήριξη στην περιοχή τους.

