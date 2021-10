Δωδεκανήσα

Διακίνηση μεταναστών: Τούρκος καταδικάστηκε σε 23 φορές ισόβια

Ο λαθροδιακινητής καταδικάστηκε, μεταξύ άλλων, για φονικό ναυάγιο λέμβου που μετέφερε παράτυπους μετανάστες.

Σε 23 φορές ισόβια κάθειρξη, σε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών και σε χρηματική ποινή ύψους 2.900.500 ευρώ καταδικάστηκε από το Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου ο 55χρονος Τούρκος δουλέμπορος Metin Goktas του Suleyman, κυβερνήτης σκάφους διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία, το οποίο βυθίστηκε με αποτέλεσμα να πνιγούν τουλάχιστον 5 μετανάστες και να αγνοούνται τουλάχιστον άλλοι 5!

Ο κατηγορούμενος στη θαλάσσια περιοχή των νοτιοανατολικών ακτών της νήσου Καλολίμνου στις 3 Νοεμβρίου 2017 και περί ώρα 00.15, ενεργώντας με πρόθεση, ως κυβερνήτης πλωτού μέσου μετέφερε από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολίτες τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος, πράξη την οποία τέλεσε από κερδοσκοπία και από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και τελικά επήλθε θάνατος ανθρώπου.

Συγκεκριμένα, στον παραπάνω τόπο και χρόνο ενεργώντας με πρόθεση, μετέφερε από την παραλία του Γιαλικαβάκ πλησίον της πόλης Αλικαρνασσού (Bodrum) της Τουρκίας προς την Ελληνική Επικράτεια και δη προς τη νήσο Καλόλιμνο με πολυεστερικό σκάφος, μήκους οκτώ μέτρων περίπου, με καμπίνα και εξωλέμβια μηχανή, άγνωστο αριθμό πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος, σε κάθε περίπτωση πάντως τουλάχιστον 24 υπηκόους Ιράκ, Ιράν, Λιβάνου, πράξη την οποία τελεσε από κερδοσκοπία, καθόσον για τη μεταφορά κάθε αλλοδαπού υπηκόου έλαβε οικονομικό αντάλλαγμα, το ύψος του οποίου δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, πάντως υπερέβαινε για κάθε μεταφερόμενο το ποσό των 2.000 ευρώ.

Από την πράξη του δε αυτή μπορούσε να προκύψει κίνδυνος και να κινδυνεύσει η σωματική ακεραιότητα, αλλά και η ζωή των επιβαινόντων στο σκάφος συνεπεία αφενός της υπερφόρτωσής του, σε σχέση με την χωρητικότητά του και αφετέρου του γεγονότος ότι ο κατηγορούμενος δεν κατέβαλε την απαιτούμενη προσοχή που όφειλε να καταβάλει κάθε μέσος συνετός άνθρωπος και μπορούσε, με βάση τις προσωπικές του γνώσεις και ικανότητες, να καταβάλει κατά το χειρισμό του εν λόγω σκάφους, που απέπλευσε από τα τουρκικά παράλια υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δεν τήρησε τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και δεν έλεγξε εάν το σκάφος ήταν αξιόπλοο για το συγκεκριμένο ταξίδι.

Λόγω δε των ανωτέρω παραμέτρων σε συνδυασμό με λάθος χειρισμό του κατηγορουμένου κατά την διακυβέρνηση του σκάφους, το τελευταίο, ενώ έπλεε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ακινητοποιήθηκε και παρουσίασε έντονη εισροή υδάτων, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και τελικά να βυθιστεί και όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος, χωρίς να είναι όλοι εφοδιασμένοι με σωσίβια, να πέσουν στη θάλασσα, ζητώντας βοήθεια.

Άμεσα δε οργανώθηκε από το Λιμεναρχείο Καλύμνου μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετείχαν περιπολικά σκάφη της ανωτέρω υπηρεσίας, περιπολικό σκάφος της FRONTEX, ιδιωτικά σκάφη, ένα ελικόπτερο «SUPER PUMA» καθώς και άντρες της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος.

Τελικά διασώθηκαν από τις ελληνικές αρχές 14 επιβαίνοντες στο σκάφος ενώ πέθαναν 5.

Η ταυτότητα δύο εκ των πέντε νεκρών δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί και αγνοείται άγνωστος ακόμη αριθμός επιβαινόντων στο σκάφος, σε κάθε περίπτωση πάντως αγνοούνται τουλάχιστον 5 επιβαίνοντες.

Οι ανωτέρω θάνατοι, οι οποίοι οφείλονται σε πνιγμό, αλλά και η διακινδύνευση της σωματικής ακεραιότητας ανθρώπων, τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με την ανωτέρω πράξη του κατηγορουμένου, ο οποίος μπορούσε να τους είχε αποτρέψει εάν προέβλεπε ότι από την πράξη του αυτή μπορούσε να προκληθεί ναυάγιο και να επέλθει θάνατος ανθρώπων που μετέφερε με το προαναφερόμενο σκάφος του οποίου ήταν κυβερνήτης.

