Ηράκλειο - τροχαίο: ΙΧ “προσγειώθηκε” με την οροφή στο δρόμο! (βίντεο)

Νέο τροχαίο ατύχημα στο Ηράκλειο με δύο νεαρούς ελαφρά τραυματισμένους.

Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο, επί του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 02.30 τα ξημερώματα, στο ύψος της Λαχαναγοράς, πριν την έξοδο για αεροδρόμιο.

Δύο αυτοκίνητα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν και και το ένα από αυτά, ανετράπη.

Παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ δύο νεαροί, ελαφρά τραυματισμένοι, ενώ οι επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα, 50 και 55 ετών, δεν τραυματίστηκαν.

Τα αίτια του τροχαίου ατυχήματτος ερευνα η Τροχαία ΒΟΑΚ.

