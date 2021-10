Θεσσαλονίκη

Σταυρούπολη: Αντιφασιστική πορεία από ΚΚΕ και ΚΝΕ (βίντεο)

Αντιφασιστική συγκέντρωση για τα επεισόδια που διαδραματίστηκαν στα ΕΠΑΛ στη Σταυρούπολη και στον Εύοσμο.



Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποίησαν αργά το απόγευμα στην πλατεία Τερψιθέας στην Σταυρούπολη, οι Οργανώσεις Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

«Ο φασισμός δε θα πεθάνει μόνος! Τσάκισε τον! Με οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα! Με δυνατό ΚΚΕ!», ήταν το σύνθημα της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τα επεισόδια που διαδραματίστηκαν στα ΕΠΑΛ στη Σταυρούπολη και στον Εύοσμο, το προηγούμενο διάστημα.

Ο Θανάσης Σγούρος, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ στην ομιλία του ανέφερε ότι «εδώ από την καρδιά της Δυτικής Θεσσαλονίκης στέλνουμε ηχηρό μήνυμα! Είμαστε εδώ που ο λαός, η νεολαία της Σταυρούπολης σήκωσαν ανάστημα απέναντι στις φασιστικές ομάδες».

Εν τω μεταξύ, ένταση και ρίψη χημικών σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα του Σαββάτου στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε με αφετηρία την Ομόνοια και επιστροφή στο ίδιο σημείο και με αφορμή τον ένα χρόνο από τη δικαστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

