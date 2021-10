Αχαΐα

Τροχαίο στην Πάτρα: Πατέρας και παίδι τραυματίες (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο στα Βραχνέικα. Ποια είναι η κατάστση των τραυματιών.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή των Βραχνέικων στην Πάτρα στο ύψος του καταυλισμού των Ρομά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και από τη ΝΕΟ Πατρών- Πύργου, κατέληξε με "βουτιά" σε αγροτικό δρόμο κοντά στην παλιά εθνική, όπου βρίσκεται και ο καταυλισμός των Ρομά.

Ασθενοφόρο παρέλαβε το τραυματισμένο 6χρονο αγόρι και το μετέφερε στο Καραμανδάνειο ενώ ο οδηγός, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας του, έχει διακομιστεί στο Ρίο.

