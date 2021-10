Ηράκλειο

Τροχαίο με διανομέα στο Ηράκλειο - Βίντεο δίχνει τη στιγμή της σύγκρουσης

Καρέ - καρέ το τροχαίο με διανομέα και ΙΧ στο Ηράκλειο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη διανομέας σημειώθηκε, το μεσημέρι του Σαββάτου, στο κέντρο του Ηρακλείου.

Ένα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης ενός διανομέα και ενός αυτοκινήτου ανήρτησε σε προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού Ν. Ηρακλείου, Μιχάλης Ριζικιανάκης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Ριζικιανάκης:

“Κέντρο της πόλης σήμερα το μεσημέρι.

Το ατύχημα μπορεί να συμβεί ανά πάσα ώρα και στιγμή από μια απλή απροσεξία ενός απο τους δυο εμπλεκόμενους.

Οι συνέπειες είναι μη προβλέψιμες και μπορεί να γίνουν πολύ δυσάρεστες.

Το επάγγελμα δεν είναι στα βαρέα, ανθυγιεινά και επικίνδυνα!!!

Ο συνάδελφος ειναι καλα στην υγεια του.

Ο αντιπρόεδρος του σωματείου που εκπροσώπει το χώρο των delivery Manos Chaniotakis επικοινώνησε με το συνάδελφο και βρέθηκε στο σημείο”.

