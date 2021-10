Εύβοια

Κακοκαιρία στη βόρεια Εύβοια: εγκλωβισμένοι άνθρωποι - κατέβηκε το βουνό μέσα στα χωριά (εικόνες)

Ο αντιδήμαρχος Αγίας Άννας περιγράφει στον ΑΝΤ1 την κατάσταση που δημιουργήθηκε στις πυρόπληκτες περιοχές της βόρειας Εύβοιας.

«Η θάλασσα με το ποτάμι έχει γίνει ένα. Έχει σηκωθεί η άσφαλτος, δεν έχει μείνει τίποτα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο αντιδήμαρχος Αγίας Άννας, Δημήτρης Σκοπελίτης.

«Δεν έχω εικόνα για όλα τα χωριά,όμως στην παραλία της Αγίας Άννας έχουν πλημμυρίσει όλα τα σπίτια, ενώ στην παραλία Αχλαδίου η πλατεία έχει γίνει όλη ένα ποτάμι», περιέγραψε.

Ερωτηθείς σχετικά, απάντησε πως αν και τα αντιπλημμυρικά έργα είχαν ξεκινήσει, καταστράφηκαν και δεν πρόλαβαν να λειτουργήσουν. «Θεωρώ ότι και να είχαν γίνει, δεν θα είχαν αποτέλεσμα, γιατί το νερό ήταν πολύ», εκτίμησε.

Ο Δ.Σκοπελίτης επιβεβαίωσε ότι «το βουνό κατέβηκε μέσα στα χωριά και τα σπίτια».

Όπως είπε η Πυροσβεστική απεγκλωβίζει κόσμο από τα σπίτια. «Εγώ γνωρίζω για τέσσερις εγκλωβισμένους σε διαφορετικά σπίτια, τα οποία αν και είναι προσβάσιμα τα σπίτια, αλλά ο κόσμος δεν αφήνει τα σπίτια τους. Προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν».

