Η κακοκαιρία “Αθηνά” σάρωσε τη βόρεια Εύβοια (εικόνες)

Οι πυρόπληκτες περιοχές βρέθηκαν μετατράπηκαν σε ποτάμια και λίμνες, με την περιοχή να αντιμετωπίζει τη μία μετά την άλλη καταστροφή.

Καταστροφική ήταν η πρώτη βροχή που έπεσε στην πυρόπληκτη βόρεια Εύβοια, η οποία προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές στους δήμους Μαντουδίου, Αιδηψού και Ιστιαίας, ευτυχώς όμως όχι θύματα.

Τα νερά από τα βουνά δεν έβρισκαν αντίσταση, παρασέρνοντας ό,τι έβρισκαν στο δρόμο τους, με αποτέλεσμα να καταστραφούν σπίτια, επιχειρήσεις, πλατείες ακόμα και η απέραντη παραλία της Αγίας Άννας που έχει μετατραπεί σε λίμνη μήκους 6 χιλιομέτρων.

Σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, σημείωσε ότι λίγο μετά τις 10:00 είχαν ολοκληρωθεί όλοι οι απεγκλωβισμοί των κατοίκων που ξεπέρασαν τους 200 τη νύχτα.

«Δεν κινδύνευσαν οι ζωές τους, ήταν πλημμυρισμένα τα σπίτια και οι δρόμοι και δεν μπορούσαν να βγουν», εξήγησε ο Φ.Σπανός και βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, είπε πως οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν γίνει στην Αγία Άννα, το Αχλάδι, την Κοτσικά, το Ψαροπούλι και τα Βασιλικά.





Μέσα στο χωριό της Αγίας Άννας το βουνό έπεσε και βρέθηκε μέσα στον οικισμό, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον 100 σπίτια.

Σε δηλώσεις που έκανε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο δήμαρχος Μαντουδίου – Αγίας Άννας, εξήγησε πως τα μηχανήματα έσπαγαν φράγματα τη νύχτα, ώστε να βρουν διέξοδο τα νερά προς τη θάλασσα και να γλιτώσουν τα χειρότερα. Ο ίδιος έκανε εξ αρχής λόγο για ανυπολόγιστη καταστροφή, ενώ ο αντιδήμαρχος Αγίας Άννας εκτίμησε πως ακόμα και είχαν προχωρήσει τα αντιπλημμυρικά έργα δεν θα ήταν αρκετά για να κρατήσουν τον όγκο των νερών.

Στο Αχλάδι και την Κοτσικιά έχουν μπαζωθεί σπίτια, ενώ τα πράγματα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων έφτασαν στην παραλία.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας λόγω της βροχόπτωσης προκλήθηκε κατολίσθηση στο ύψος της 4ης χ/θ επαρχιακής οδού Αγδινών-Παπάδων στη θέση Προφήτης Ηλίας. Αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται δια παρακαμπτήριων οδών.

Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί και ο δήμος Ιστιίας Αιδηψού με κατολισθήσεις, καταστροφές δρόμων. Ο δήμαρχος Γιάννης Κοτζιάς σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», έκανε λόγο για «μη αντιμετωπίσιμη ποσότητα νερού στο Ψαροπούλι και τα Βασιλικά» και κάλεσε την Πολιτεία να βοηθήσει την περιοχή, καθώς όπως χαρακτηριστικά είπε «η τοπική αυτοδιοίκηση όχι απλώς έχει φτάσει στα όριά της, τα έχει ξεπεράσει».

Εικόνες: tvstar.gr, evima.gr





