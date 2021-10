Ηράκλειο

Ηράκλειο: Πήραν 20000 ευρώ από σπίτι - Η ανακαίνιση, η κλοπή και η εξιχνίαση

Πώς η ΕΛΑΣ εξιχνίασε κλοπή σε υπό ανακαίνιση σπίτι.

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων, υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε σε οικία σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας και για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο αλλοδαπών, που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.

Όπως προέκυψε από την έρευνα και προανάκριση της Αστυνομίας, οι δύο αλλοδαποί κατά το χρονικό διάστημα από την 14.09.2021 έως την 04.10.2021 και κατά την διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε οικία, είχαν αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ.

Κατά τις αστυνομικές έρευνες στις οικίες των αλλοδαπών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 13.430 ευρώ ως μέρος του αφαιρεθέντος από τους δράστες ποσού, μία ηλεκτρονική συσκευή (τηλεόραση) και είδη ένδυσης και υπόδησης αξίας 500 ευρώ ,τα οποία όπως προέκυψε από την προανάκριση είχαν αγορασθεί από τον ένα εκ των δύο δραστών, με τμήμα των αφαιρεθέντων χρημάτων.

Επιπλέον ο ένας εκ των δύο αλλοδαπών συνελήφθη για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ το κατασχεθέν χρηματικό ποσό αποδόθηκε στον παθόντα. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.

