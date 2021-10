Ευρυτανία

Άγραφα: Αποκολλήθηκε τεράστιος βράχος - “Σταμάτησε” πριν πέσει σε σπίτι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε πτώσεις μεγάλων βράχων στο Δήμο Αγράφων και σίγουρα δεν θα είναι και η τελευταία",δήλωσε ο Δήμαρχος.

Τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από βουνό σε περιοχή του Δήμου Αγράφων, χωρίζοντας τον δρόμο στα δύο και διακόπτοντας παράλληλα τη σύνδεση μεταξύ δύο χωριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ένα μεγάλο πετρώδες τμήμα του βράχου «ξεκόλλησε» από το βουνό με αποτέλεσμα να πέσει ακριβώς στη μέση του δρόμου. Παρόλα αυτά, στο θετικό της υπόθεσης είναι ότι εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κάποιο όχημα και έτσι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Μάλιστα, όπως σημειώνει ο δήμαρχος, Αλέξης Καρδαμπίκης, ακριβώς από κάτω βρισκόταν ένα σπίτι, αλλά ο βράχος σταμάτησε έγκαιρα προτού να πέσει και να προκαλέσει περαιτέρω ζημιές ή τραυματισμούς.

Τι αναφέρει ο δήμαρχος της περιοχής:

«Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε πτώσεις μεγάλων βράχων στο Δήμο Αγράφων και σίγουρα δεν θα είναι και η τελευταία. Κι αυτή τη φορά ο θεός έβαλε το χέρι του και δεν είχαμε διερχόμενο αυτοκίνητο και δεν έφυγε από κάτω που ήταν σπίτι. Η πέτρα προσωρινά μετακινήθηκε από συνεργείο της Περιφέρειας και υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των χωριών.

Η φωτογραφία είναι τού Ηλία Κολοβή και είναι ανάμεσα στον Πρόδρομο και στα Κέδρα».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία: Τραγωδία με συντριβή αεροσκάφους (βίντεο)

Τάσος Κουράκης: Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Κριστιάνο Ρονάλντο: και ρεκόρ συμμετοχών στην Ευρώπη