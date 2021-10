Τρίκαλα

Κακοκαιρία “Αθηνά” - Τρίκαλα: Συναγερμός για τη στάθμη του Ληθαίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανεβαίνει η στάθμη του Ληθαίου ποταμού. Κίνδυνος για τις επόμενες ώρες.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, λόγω της στάθμης των υδάτων, κυρίως στον Ληθαίο ποταμό, η οποία είναι ανεβασμένη, μετά τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρήστος Μηχαλάκης, η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων βρίσκεται σε ετοιμότητα και με μεγάλη προσοχή παρακολουθεί την εξέλιξη της στάθμης στον Ληθαίο ποταμό, ενώ η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη στον Πηνειό ποταμό. Ο ίδιος συνιστάστους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης αναφέρεται και στα έντονα κατολισθητικά φαινόμενα που πλήττουν τον ορεινό όγκο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, τα οποία έχουν δημιουργήσει ζημιές στο ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο. Δεκάδες μηχανήματα της ΠΕ Τρικάλων και ιδιωτών επιχειρούν για την αντιμετώπιση των καταστροφών, σε όλο το ορεινό οδικό δίκτυο της περιοχής.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Τρίτη δόση εμβολίου : Ανοίγει την Κυριακή η πλατφόρμα για τους άνω των 50

Μέρισμα ανάπτυξης - Οικονόμου στον ΑΝΤ1: ανακοινώσεις στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Ηράκλειο: Πήραν 20000 ευρώ από σπίτι - Η ανακαίνιση, η κλοπή και η εξιχνίαση