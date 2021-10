Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ανήλικους διακινητές μεταναστών

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης οδήγησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, που ενέχονται σε ισάριθμες περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών.

Το πρωί του Σαββάτου, στο πλαίσιο περιπολιών στην Εγνατία Οδό, εντόπισαν, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, στο ύψος του κόμβου Κερδυλλίων, ισάριθμα επιβατικά αυτοκίνητα, οι οδηγοί των οποίων προκειμένου να αποφύγουν επικείμενο έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα και προσπάθησαν να διαφύγουν.

Συνελήφθησαν δύο Σύροι ηλικίας 19 και 16 ετών, οι οποίοι κατελήφθησαν να μεταφέρουν συνολικά 11 Σύρους που δε διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες από αστυνομικούς των Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου και Μυγδονίας αντίστοιχα και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι, οι δύο οδηγοί στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

