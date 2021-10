Μαγνησία

“Αθηνά” - Βόλος: Χείμαρρος παρέσυρε οδηγό

Ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα του, από τα ορμητικά νερά.

Σε μεγάλο κίνδυνο βρέθηκε χθες 42χρονος κάτοικος Μελισσατίκων, όταν γύρω στις 6 το πρωί που έβρεχε καταρρακτωδώς ξεκίνησε να πάει στη δουλειά του και επέλεξε τον δρόμο πίσω από το Ιδρυμα Ασπρες Πεταλούδες για να βγει στη Λαρίσης. Σε αριστερή στροφή το νερό είχε βγει από τον χείμαρρο, όμως δεν υπάρχει προειδοποιητική σήμανση, ούτε φωτισμός. Δίχως να έχει ορατότητα τι συμβαίνει μπροστά του βρέθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη με το αυτοκίνητό του μέσα στο ποτάμι να παρασέρνεται από ορμητικά νερά.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου θεωρεί θαύμα το γεγονός ότι επέζησε. «Είχα Αγιο που σώθηκα. Το ήθελε ο Θεός», λέει ο ίδιος μιλώντας στον "Ταχυδρόμο", σοκαρισμένος ακόμη από το συμβάν και τις ώρες φρίκης που ακολούθησαν. Ο 42χρονος προσπαθούσε να βγει έξω από το αυτοκίνητο, αλλά η πόρτα δεν άνοιγε, ενώ η στάθμη του νερού μέσα στο ΙΧ ανέβαινε συνεχώς και τα όχημα παρασυρόταν από τη δύναμη του νερού.

«Κατέβαινε με τόσο μεγάλη δύναμη που γυρνούσε το αυτοκίνητο σαν να μην είχε κανένα βάρος, σαν να ήταν φτερό στον άνεμο. Πολεμούσα για να τα καταφέρω και ήμουν πραγματικά πολύ τυχερός. Σε κάποια στιγμή η πόρτα μισάνοιξε έτσι όπως παρασυρόταν το αυτοκίνητο και βγήκα από το ΙΧ», περιγράφει ο ίδιος.

Ο 42χρονος κολύμπησε στο νερό για κάποια μέτρα και ταυτόχρονα προσπαθούσε να πιαστεί από κάθε σταθερό αντικείμενο που συναντούσε για να μη χάσει την ισορροπία του και παρασυρθεί όπως το αυτοκίνητό του. Τελικά βγήκε έξω από το νερό, ενώ το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε 40-50 μέτρα από το σημείο του συμβάντος σε βράχο.

«Αν υπήρχε προειδοποιητική σήμανση, δεν θα συνέβαινε το παραμικρό», λέει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ αγανακτισμένος. «Δεν είδα ότι το νερό είχε βγει στον δρόμο. Δεν πήρα ρίσκο να διασχίσω δρόμο με ορμητικά νερά. Όλα συνέβησαν επάνω στη στροφή μέσα στο σκοτάδι», επισημαίνει.

«Στο συγκεκριμένο σημείο έχουν σημειωθεί πολλά παρόμοια περιστατικά και στο παρελθόν έχουμε θρηνήσει και θύματα. Το κράτος, ο δήμος, η όποια αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της να υπάρχει σήμανση, φωτισμός.

Η σοκαριστική περιπέτεια όμως, του 42χρονου δεν σταμάτησε εκεί. Συνεχίστηκε επί ώρες μέχρι να καταφέρει να βγάλει και το αυτοκίνητό του από τον χείμαρρο. «Μετά το συμβάν πήγα στο σπίτι γιατί μένω σε κοντινή απόσταση και αφού άλλαξα τα ρούχα μου ειδοποίησα τις αρχές. Δεν αναλάμβανε καμία υπηρεσία να με βοηθήσει και έπρεπε να βγάλω το αυτοκίνητό μου έξω με γερανό μετά από όλα αυτά με χρήματα από την τσέπη του. Αναζητώντας λύση τελικά, μερίμνησε αστυνομικός από την Τροχαία και ειδοποίησε γερανό από τον δήμο», σημειώνει.

Πυροσβέστες που ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν στην περιοχή δεν κατάφεραν να βγάλουν το αυτοκίνητο, καθώς δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σημείο όπου είχε συγκεντρωθεί πολύ νερό που έφθανε τα 40-50 εκατοστά, ενώ στην περιοχή υπήρχαν βράχια.

Ο 42χρονος λέει ότι με τη μπουλντόζα και τη βοήθεια περίοικων όπως ένας ηλικιωμένος που ήταν στο κτήμα του και έτρεξε να τον συνδράμει, κατέστη δυνατό να ανασυρθεί γύρω στις 12:00.

«Είχα πραγματικά Αγιο που σώθηκα. Οι κάτοικοι της περιοχής που ήρθαν να βοηθήσουν όλοι φώναζαν και παραπονιόντουσαν ότι συνέχεια γίνονται τέτοια πράγματα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Σε κοντινή απόσταση από το σημείο υπάρχουν κτήματα, σπίτια. Είναι απαράδεκτο να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Θα θρηνήσουμε και άλλα θύματα γιατί υπάρχουν θύματα στο στο παρελθόν στο συγκεκριμένο σημείο», δηλώνει ο ταλαιπωρημένος οδηγός αγανακτισμένος.

πηγή: taxydromos.gr

