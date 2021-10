Μαγνησία

Κακοκαιρία “Αθηνά”: Κατολισθήσεις στη Μαγνησία – Δρόμοι “εξαφανίστηκαν”(εικόνες)

Δραματική είναι η κατάσταση στο Πήλιο αλλά και στο δήμο Ρήγα Φεραίου, όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις.

Πλημμύρες σημειώθηκαν από τη νεροποντή που έπληξε την περιοχή της Μαγνησία, στη Μακρυράχη Πηλίου , όπου τα νερά παρέσυραν πέτρες και φερτά υλικά, προκαλώντας καταστροφές στα σπίτια και τις επιχειρήσεις του χωριού.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν και στους δρόμους της Ζαγοράς, όπου διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω των κατολισθήσεων.

Στο δήμο Ρήγα Φεραίου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις σε μεγάλο μέρος του δικτύου, από τις βροχές που πλήττουν την περιοχή από την Πέμπτη και οι οποίες το βράδυ του Σαββάτου εντάθηκαν. ΄

Έτσι, κατολισθήσεις σημειώθηκαν σε Βενέτο, Κεραμίδι και Κανάλια, με τα μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης να επιχειρούν για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στην περιοχή Καμάρι έχουν παρασυρθεί αυτοκίνητα και βάρκες και υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους πολίτες, ενώ ζημιές έχουν προκληθεί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε πολλά χωριά του δήμου Ρήγα Φεραίου.

