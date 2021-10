Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νεκρός από μαχαίρωμα στην μέση του δρόμου!

Σκηνές πανικού στο κέντρο της πόλης, μέρα- μεσημέρι. Ανθρωποκυνηγητό της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη.

Ακόμη μια δολοφονία με δράστη αραβόφωνο έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο αντίστοιχων περιστατικών που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του thestival, χθες το βράδυ ένας αραβικής καταγωγής επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν ημεδαπό άντρα ηλικίας 59 ετών. Τον μαχαίρωσε στο πόδι και στα πλευρά. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου εξέπνευσε λίγες ώρες αργότερα από καρδιακό επεισόδιο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μελενίκου, στο κέντρο της πόλης.

Ο δράστης αναζητείται από την Αστυνομία. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην αρχές ότι πρόκειται για Αλγερινό που συχνάζει στο συγκεκριμένο σημείο. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

