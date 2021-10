Έβρος

Έβρος: θρήνος για 35χρονο πατέρα

Συγκλονισμένα τα στελέχη του Στρατού Ξηράς και η τοπική κοινωνία από τον πρόωρο χαμό του άτυχου άνδρα.

Από παθολογικά αίτια κατέληξε το βράδυ του Σαββάτου 9 Οκτωβρίου, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, στέλεχος του Στρατού Ξηράς στον Έβρο.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες του pameevro.gr, πρόκειται για τον Δ.Γ, 35 ετών, πατέρα ενός ανήλικου παιδιού.

Ο άτυχος άνδρας υπηρετούσε στο 536 ΜΚ/ΤΠ, στις Φέρες.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσηλευτικό ίδρυμα, καθώς παρουσίασε αιμορραγικό επεισόδιο, που στάθηκε μοιραίο για τη ζωή του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να γίνουν γνωστά μετά από τη νεκροψία – νεκροτομή, που πρόκειται να διενεργηθεί στον άτυχο νέο.

