“Αθηνά” - Μεσσηνία: Ζημιές και προβλήματα από την κακοκαιρία (εικόνες)

Η κακοκαιρία "Αθηνά" χτύπησε και την Μεσσηνία προκαλώντας ζημιές και πτώσεις δέντρων.



Ζημιές και άλλα προβλήματα σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας "Αθηνά" το απόγευμα της Κυριακής.



Σύμφωνα με πληροφορίες τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στην Τριφυλία με επίκεντρο την περιοχή του Μαράθου, όπου έπεσαν δεκάδες δένδρα, ενώ καταπλακώθηκε και ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Πτώσεις δένδρων σημειώθηκαν και στην Κυπαρισσία, όπου από το μπουρίνι έσπασε και η τζαμαρία ενός καταστήματος, αλλά και στον Πύργο Τριφυλίας.

Από πτώση δένδρων διακόπηκε και η κυκλοφορία στον δρόμο Τσακώνα - Καλό Νερό κοντά στον κόμβο Λουτρού Οιχαλίας, ενώ δυνατό μπουρίνι πέρασε και από τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Αριστομένη ξηλώνοντας καμινάδες.

Στην Καλαμάτα εκτός από δένδρά, προβλημα παρατηρήθηκε και με την ηλεκτροδότηση σε περιοχές όπως Λέικα, Κατσαρέικα, Κουταλά κ.α.

