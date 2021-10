Αχαΐα

Πάτρα: Αυτοκίνητο μπήκε σε κατάστημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

ΙΧ "εισέβαλε" σε κρεπερί. Πώς σημειώθηκε το τροχαίο.

Τροχαίο ατύχημα σημειωθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Πάτρα.

Οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και βρέθηκε σε μία… κρεπερί στην οδό Ρήγα Φεραίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δρόμος γλιστρούσε λόγω της βροχής και ο οδηγός δεν κατάφερε να συγκρατήσει το όχημά του και κατέληξε μέσα κρεπερί, που ευτυχώς εκείνη τη στιγμή ήταν κλειστή.

Από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας

Λέκκας στον ΑΝΤ1: οι δέκα περιοχές στις οποίες θα έχουμε πλημμύρες (χάρτης)

Φωτιά σε σπίτι στο Κορωπί