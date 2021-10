Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: φονικό λόγω ερωτικής αντιζηλίας

Η ερωτική αντιζηλία «όπλισε» το χέρι του άνδρα στη Θεσσαλονίκη. Πώς έγινε το φονικό στο κέντρο της πόλης.

Ερωτική αντιζηλία φαίνεται πως κρύβεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πίσω από το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και στοίχισε τη ζωή σε 59χρονο, ο οποίος μαχαιρώθηκε από 58χρονο.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη ένα 24ωρο αργότερα σε εγκαταλελειμμένο οίκημα στην Πυλαία και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για άνδρα με καταγωγή από την Αλγερία.

Το περιστατικό συνέβη καταμεσής του δρόμου, στην περιοχή της οδού Μελενίκου, όταν, ύστερα από καβγά, ο 58χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι το ελληνικής καταγωγής θύμα του. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, φέροντας τραύματα στον αριστερό μηρό και στην αριστερή οσφυϊκή επιφάνεια.

Λίγες ώρες αργότερα όμως εξέπνευσε ύστερα από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας. Η σορός του μεταφέρθηκε σε νεκροτομείο για να εξεταστεί και να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

